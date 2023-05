Mafia | don Luigi Ciotti si rivolge agli studenti | “A fare differenza in Italia oggi è l’indifferenza”

approfondimento, Mattarella aCiotti: riconoscente per il lavoro di Libera FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Strage di Capaci, 31 anni fa l'attentato che uccise Falcone....organizzato una staffetta in bicicletta partita dalla chiesa Collegiata di Santargelo dedicata a San Michele Arcangelo patrono della Polizia di Stato dopo la benedizione e una breve preghiera di...Un grande successo per il nuovo documentario che ripercorre la vita diPuglisi nel trentennale della sua uccisione ad opera dellae nel decimo anniversario della sua beatificazione. 'Il ...

Mafia, don Luigi Ciotti agli studenti: “La scuola è essenziale contro l'indifferenza” Sky Tg24

Leggi su Sky TG24 l'articolo Mafia, don Luigi Ciotti agli studenti: “La scuola è essenziale contro l'indifferenza” ...Si rafforza l’intesa fra Santa sede e Quirinale; solidarietà, impegno per la legalità e cattolicesimo sociale nella visione comune del papa e del capo dello stato. Montini riferimento spirituale che u ...