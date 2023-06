Ma chi è ’sto Gigi D’Alessio? Doveva essere la Festa dello Scudetto

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di martedì 30 maggio 2023) Cinque date a Piazza Plebiscito e non sono neanche sold out. Dopo la Grande Bellezza della, la Grande ca…duta. Non mi ci volevo proprio buttare in questa polemica. Ma visto che io e tutti quelli che abitano nella zona Chiaia/Monte di Dio siamo stati blindati a casa nostra pa