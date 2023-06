Ma chi è ’sto Gigi D’Alessio? Doveva essere la Festa dello Scudetto

(Di martedì 30 maggio 2023) Cinque date a Piazza Plebiscito e non sono neanche sold out. Dopo la Grande Bellezza della, la Grande ca…duta. Non mi ci volevo proprio buttare in questa polemica. Ma visto che io e tutti quelli che abitano nella zona Chiaia/Monte di Dio siamo stati blindati a casa nostra pa

è Lucia Palone Ha la delega alla Pubblica Istruzione ed alle Politiche Giovanili nel Comune di ... Mi si nota di più se vengo e me nein disparte o se non vengo per niente Vengo. Vengo e mi ...Riscatto è la parola d'ordine, a prescindere dalle condizioni economiche del nuovo contratto: '...tiferò in finale Nessuno, spero sia una bella partita' . leggi anche City in corsa per il ...qua e punto" . La finale è appena finita, con la sua sentenza di condanna emessa dai calci di ...arriva a giocare una fina le, e per giunta si scioglie solo nell'acqua fredda dei calci di ...