M5s occupa la Giunta per le elezioni | lavori bloccati e voto rinviato

I nomi dei parlamentari col seggio a rischio - secondo uno studio del- sarebbero oltre trenta e in alcuni casi anche big come il ministro Eugenia Roccella o l'ex ministro Roberto Speranza o ...21.00la Giunta per le elezioni I deputati del M5 stelle hanno occupato l'aula di Montecitorio bloccando i lavori della Giunta per le elezioni alla Camera. Protestano contro l'emendamento ......(FdI) Chiara Tenerini (FI) Roberto Morassut (Pd) Valentina Barzotti () Carmen Letizia Giorgianni (FdI) Elisa Scutellà () Antonio Giordano (FdI) Isabella De Monte (Az) Emma Pavanelli () ...

Elezioni, la destra “reinterpreta” il voto in Calabria: M5S occupa la ... Il Sole 24 ORE

Giunta delle elezioni occupata. E' la mossa di M5s per protestare contro la possibile approvazione di un emendamento della maggioranza al regolamento che definisce, a seguito di ricorsi, ...Blitz M5s , che ha bloccato i lavori della Giunta per le elezioni alla Camera. I deputati del Movimento hanno occupato l'aula in segno di protesta contro l'emendamento della maggioranza di governo che ...