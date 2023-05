Lunedì 5 giugno al via il tour estivo di Venditti & De Gregori dalle Terme di Caracalla di Roma

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 29 maggio al 22023 . Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dalal venerdì su Rai 3 alle 20.50 .... che con Michele Bulzomì (capolista e più votato tra gli azzurri) potrebbe essere eletto presidente del Consiglio comunale in occasione della prima seduta in programma per2023....episodio andrà su Sky Atlantic tutti iin seconda serata, dalle 23.00, in versione originale con sottotitoli in italiano. Il primo episodio doppiato in italiano sarà disponibile dal 12...