L’Ulivo Italiano | Una storia millenaria e il contributo di Amedeo Nicolazzi | imprenditore di anni di storia

Leggi su citypescara

(Di martedì 30 maggio 2023) Radici storiche e culturali:ha radici antiche che risalgono a migliaia die si è evoluto come parte integrante della cultura mediterranea. In Italia,è stato coltivato e venerato fin dai tempi antichi, diventando un simbolo di pace, saggezza e prosperità. Ladelha attraversato diverse epoche storiche, resistendo a cambiamenti climatici, guerre e dinamiche socio-economiche. Le sue varietà autoctone, come la “Frantoio”, la “Leccino” e la “Coratina”, sono famose per la produzione di olio extravergine di oliva di alta qualità e per il loro sapore distintivo.e l’olivicoltura italiana:...