Luis Enrique ha dei dubbi | il Napoli valuta le alternative | qual è l’ultima idea di De Laurentiis

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 30 maggio 2023) Ilè alle prese con la ricerca del nuovo allenatore che dovrà prendere il posto di Luciano Spalletti. Al primo posto nella lista di Dec’è lo spagnolo, che però non sembra convintissimo della proposta fatta dagli azzurri. Ecco che allora il presidente partenopeo sta vagliando tutte le ipotesi a sua disposizione: tra le varie opzioni – riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport – c’è anche quella che porta a Sergio Conceiçao del Porto. Ecco quanto evidenziato: Sergio ConceicaoAnche Sergio Conceicao nella lista delNella sua agenda, in evidenza, il nome di Vincenzo Italiano c’è sempre stato, da un bel po’ di anni: gli piacque di persona, lo colpì sul campo, ebbe modo di sondarlo, non ha dimenticato. E sa bene che con una finale di Conference da preparare ...