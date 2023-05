Lo sfogo della madre dell’11enne che ha sfidato Chiara Ferragni | «Mia figlia bannata per la sua opinione»

Leggi su open.online

(Di martedì 30 maggio 2023) «Io non posso accettare che mia, per aver espresso un’peraltro condivisa da tante persone, sia stata messa a tacere,, eliminata». A parlare è Viktoria Dedola, ladi Giulietta, l’11enne che hal’influencerin un suo post Instagram. L’imprenditrice aveva pubblicato un selfie allo specchio in cui si copriva il seno con una mano e indossando solo un paio di slip. «Qual è il messaggio per noi ragazzine? Che per farci notare dobbiamo metterci nude? Io non lo trovo un bel messaggio da mandare», aveva risposto la piccola Giulia nei commenti, provocando molte reazioni. Compresa quella dell’influencer: «Il messaggio per tutte, ragazzine e non, da parte mia è molto semplice: nessuno ci può giudicare o farci sentire ...