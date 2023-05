Lo scudetto del Lecce e l' altro calcio di Corvino

È stato, e almeno su questo siamo tutti d'accordo, l'annoNapoli. Capace di conquistare lo, senza doverlo mai mettere realmente in discussione e di porre fine al dibattito tra giochisti e risultatisti. Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'...Sulla festa4 giugno dice: '250mila persone in coda Mi dispiace moltissimo, vi vorrei tutti allo stadio, si parla di 250mila in coda virtuale, ma ne erano molti di più. Per fortuna è ...Sulla festa4 giugno dice: "250mila persone in coda Mi dispiace moltissimo, vi vorrei tutti allo stadio, si parla di 250mila in coda virtuale, ma ne erano molti di più. Per fortuna è ...

Napoli, tutto pronto per la festa Scudetto del 4 giugno Corriere dello Sport

Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal per parlare della festa Scudetto di domenica prossima ... sono state molte ...È stato, e almeno su questo siamo tutti d’accordo, l’anno del Napoli. Capace di conquistare lo scudetto, senza doverlo mai mettere realmente in discussione e di porre fine al dibattito tra giochisti e ...