Liverpool | Jorg Schmadtke è il nuovo direttore sportivo dei Reds

(Di martedì 30 maggio 2023) Ilcorre ai ripari dopo la deludente stagione appena passata in rassegna ed inizia a cambiare qualcosa nell’organigramma societario. Con Jurgen Klopp saldamente al timore del settore tecnico del club, la società di Anfield ha voluto cambiare ed ingaggiare un. SaràSchmadtk, ex dirigente del Wolfsburg che in passato ha lavorato anche con Colonia, Hannover e Aachen. Ad ufficializzare ilinnesto in società è stato il sito ufficiale delche ha tenuto a ringraziare per la disponibilità e ad augurare buon lavoro alds del. Lavorerà a stretto contatto con il connazionale Jurgen Klopp, storico tecnico deiin cerca di rilancio dopo una stagione ...

Liverpool, annunciato il nuovo ds: sarà Jorg Schmadtke Calcio in Pillole

Stagione discreta per il Liverpool di Klopp che non era partito benissimo in campionato. I Reds, infatti, nonostante la buona seconda parte di stagione, non sono riusciti nella grande rimonta per entr ...