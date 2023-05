LIVE – Zeppieri-Bublik | primo turno Roland Garros 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di martedì 30 maggio 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel(terra battuta). Il giovane romano per il secondo anno consecutivo è riuscito abilmente a staccare il pass per il tabellone principale. Nelle qualificazioni ha mostrato enorme solidità. Basti pensare che non ha lasciato per strada alcun set contro il georgiano Nikoloz Basilashvili, l’argentino Santiago Rodriguez Taverna e il portoghese Frederico Ferreira Silva.partirà leggermente favorito nei confronti del bombardiere kazako. Quest’ultimo, infatti, non si è mai trovato particolarmente a proprio agio sul rosso. Quest’anno il suo migliorsu questa superficie è stato il ...

...742 +1 6 (106) Matteo Arnaldi 592 - 1 7 (128) Francesco Passaro 499 8 (129) Giulio478 9 ... PEPPERSTONE ATPRACE TO TURIN (prima del Roland Garros) 1 Daniil Medvedev 4.310 punti 2 Carlos ......e Giulio. Dove vedere il Roland Garros 2023 Il Roland Garros 2023 verrà trasmesso da Eurosport, canale 210 e 211 del pacchetto Sky e disponibile anche su NOW. Risultati, aggiornamenti, ...SCORE TABELLONE SINGOLARE MASCHILE QUALIFICAZIONI MASCHILI Per quanto riguarda gli altri 6 ... Per quanto riguarda Giulio, che per il secondo anno di fila ha superato le "quali", il ...

LIVE Zeppieri-Altmaier, ATP Roma 2023 in DIRETTA: serve una prestazione solida contro l'ostico tedesco OA Sport

Le partite di oggi al Roland Garros di tennis: giocheranno quattro tennisti italiani, equamente divisi tra il torneo maschile e quello femminile, Bronzetti, Paolini, Vavassori e Zeppieri, ma anche Med ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:36 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Fognini-Auger Aliassime. Grazie per aver seguito l’incontro in nostra compagnia. OA Sport seguirà il Roland ...