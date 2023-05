LIVE – Zeppieri-Bublik 6-0 4-6 4-6 6-3 3-4 | primo turno Roland Garros 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di martedì 30 maggio 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel(terra battuta). Il giovane romano per il secondo anno consecutivo è riuscito abilmente a staccare il pass per il tabellone principale. Nelle qualificazioni ha mostrato enorme solidità. Basti pensare che non ha lasciato per strada alcun set contro il georgiano Nikoloz Basilashvili, l’argentino Santiago Rodriguez Taverna e il portoghese Frederico Ferreira Silva.partirà leggermente favorito nei confronti del bombardiere kazako. Quest’ultimo, infatti, non si è mai trovato particolarmente a proprio agio sul rosso. Quest’anno il suo migliorsu questa superficie è stato il ...

Andrea Vavassori e Giuliodifenderanno l'Italia. Tra i big, oggi gioca Daniil Medvedev , l'ultimo vincitore degli Internazionali d'Italia . Il russo scenderà in campo contro il brasiliano ...Secondo incontro (dalle ore 11) programmato sul Campo 11 per, che per il secondo anno di ...SCORE TABELLONE SINGOLARE MASCHILE TABELLONE DOPPIO MASCHILE QUALIFICAZIONI MASCHILI ORDINE DI ...SEGUI ILDI- BUBLIK PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Bublik scenderanno in campo oggi (martedì 30 maggio) . I due giocatori sono pianificati come secondo ...

