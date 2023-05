LIVE Virtus Bologna-Tortona 23-20 | Serie A basket 2023 in DIRETTA | vantaggio bolognese alla prima sirena

(Di martedì 30 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA28-20perde pe Abass vola in contropiede per il +8. Timeout di Ramondino 26-20 Mickey chiude il gioco da tre punti. 25-20 Mickey segna con il fallo di Severini. FINISCE IL PRIMO QUARTO!indi tre punti con un parziale di 9-0 nell’ultimo minuto, guidato tutto da Teodosic. 23-20 Teodosic! Tripla del serbo praticamente allo scadere del quarto. 20-20 Assist magico di Teodosic per Mickey che pareggia. 18-20 Mickey con il sottomano al tabellone. 14-20 Dentro il libero supplementare di Macura. 14-19 Un canestro fenomenale di Macura, che segna con il fallo di Mickey. 14-17 Cordinier vola sopra il ferro. 12-17 Jaiteh con il tap-in offensivo. 10-17 Tripla anche di Severini che vale il +7. 10-14 La risposta di Belinelli! 7-14 ...

LIVE Virtus Bologna-Tortona, Serie A basket 2023 in DIRETTA: gara-2 semifinale OA Sport

