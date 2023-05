LIVE – Paolini-Cirstea 6-5 | primo turno Roland Garros 2023 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 30 maggio 2023) Ile latestuale del match tra Jasminee Sorana, valido per ildel. La giocatrice toscana è reduce dall’aver vinto un torneo casalingo, ossia il Firenze Ladies Open, dunque si tratta sicuramente di una giocatrice al settimo cielo; per continuare sulla falsariga di quanto mostrato nelle ultime settimane, l’azzurra dovrà cercare di contrastare al meglio il tennis concreto e potente dell’opponente romena.è leggermente favorita per il passaggio del, maè una realtà sul rosso e può impensierire giocatrici dalla “caratura” differente. Di seguito, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale su ...