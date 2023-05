LIVE Italia-Thailandia | Nations League volley femminile in DIRETTA | comincia il cammino contro le ostiche asiatiche

(Di martedì 30 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buon pomeriggio e benvenuti/e alladi, match valido per la prima giornata delladi2023. Finalmente, dopo una stagione per club lunga ed entusiasmante, ha inizio l’estate azzurra, con la Nazionale di Davide Mazzanti pronta a stupire, prima ine poi tra Europei e qualificazione olimpiche. Le azzurre, dopo i test match amichevoli di qualche giorno faCroazia e Canada (entrambi vinti 3-1), sono pronte al proprio debutto internazionale ad Antalya (Turchia). Prima tappa subito assai impegnativa ed importante in ottica ...

LIVE Italia-Thailandia, Nations League volley femminile in DIRETTA: comincia il cammino delle azzurre verso le Finali OA Sport

I risultati in diretta live delle elezioni amministrative Siracusa 2023: è ancora in corso lo spoglio dei voti, si va verso un ballottaggio Messina-Italia.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buon pomeriggio e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Thailandia, match valido per la prima giornata della Nations League di ...