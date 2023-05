LIVE Italia-Thailandia 3-2 | Nations League volley femminile in DIRETTA | le azzurre vincono una battaglia!

(Di martedì 30 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:42 L’adesso tornerà in campo giovedì con la sfida contro la Polonia. OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi questae vi augura un buon proseguimento di serata. 18:40 Bisogna lavorare sul cambio palla, mentre la fase break ha funzionato alla grande con 14 muri e 5 ace. 18:38 Partitona per Nwkalor (25% efficienza in attacco) e Omoruyi (26% efficienza in attacco), rispettivamente con 24 e 21 punti; partita solida anche per le centrali, con Danesi capace di 12 punti e Mazzaro di 10. 18:36 L’vince una partita giocata più sui nervi che sulla tecnica, il periodo della stagione è un po’ particolare e le cose da affinare sono ancora tante, ma quello che conta alla fine è il risultato. 15-11 ACEEEEEE DI OMORUYI! ...

LIVE Italia-Thailandia, Nations League volley femminile in DIRETTA: comincia il cammino contro le ostiche asiatiche OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:40 Bisogna lavorare sul cambio palla, mentre la fase break ha funzionato alla grande con 14 muri e 5 ace. 18:38 Partitona per Nwkalor (25% efficienza in at ...