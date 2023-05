LIVE Italia-Thailandia 2-2 | Nations League volley femminile in DIRETTA | le azzurre annullano sei match-poin!

(Di martedì 30 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-28 ERRORE DI CHATCHU-ON! Si va al tie-break! 29-28 Bordata in diagonale di D’Odorico, set-point! 28-28 Diagonale sulla riga di Nwakalor! 27-28 Parallela di Pimpichaya e sesto-point per la. 27-27 Nwakalor a segno da posto due. 26-27 Mani-out di Pimpichaya. 26-26 Spallata pazzesca di Omoruyi ad annullare il quarto-point. 25-26 Non sono crampi, problema più serio del dovuto per Ajcharaporn, che deve lasciare il campo. 25-26 Ennesimo attacco di Ajcharaporn, che patisce anche dei crampi adesso. 25-25 Lo annulla ancora Nwakalor. 24-25 Ajcharaporn regala il terzo-point alla. 24-24 Scappa il primo tempo di Thatdao! 23-24 Mani-out col brivido di Nwakalor, primo ...

Zucchero torna in tour nel 2023: la scaletta dei concerti indel bluesman, le canzoni presenti nei suoi. C'è tanta musica in questa estate per Zucchero. Dal 30 maggio il grande Sugar è pronto a riportare la sua musica dal vivo in, per la ...... nasce dopo un anno di laboratori tenuti ine in Europa da Davide Ambrogio per creare un ... Un'altrosarà quello di Coro a coro - il laboratorio corale diretto da Rachele Andrioli - e non ...... fu caratterizzata dall'introduzione di importanti innovazioni tecnologiche e dall'estensione del fenomeno dell'industrializzazione in molti paesi, tra cui Stati Uniti, Francia,, Germania, ...

LIVE Italia-Thailandia, Nations League volley femminile in DIRETTA: comincia il cammino contro le ostiche asiatiche OA Sport

Perché Le Iene stasera - martedì 30 maggio 2023 - non va in onda su Italia 1: il motivo. Tutte le informazioni nel dettaglio. Scopri di più ...L’agenzia di marketing digitale t2ó Italia firma la direzione creativa e strategica del progetto “Planet O-Live” di Costa d’Oro ...