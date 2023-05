LIVE Italia-Thailandia 0-1 | Nations League volley femminile in DIRETTA | le azzurre faticano a trovare ritmo 11-11!

Leggi su oasport

(Di martedì 30 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22-15 Errore in attacco di Ajcharaporn. 21-15 Murone di Nwakalor sull’opposta thailandese! 20-15 Omoruyi va in cielo, Loveth è una giocatrice perfetta contro muri come quelli thailandesi. 19-15 Anna Danesi chiude uno scambio lungo. 18-15 STAMPATONA DI DANESI SU CHATCHU-ON! 17-15 Primo tempo di Danesi. 16-15 Diagonale profonda di Ajcharaporn. 16-14 Sbaglia questa volta Pimpichaya. 15-14 Ace di Pimpichaya. 15-13 Mani-out di Ajcharaporn. 15-12 Aceeeeee di Degradi, secondo del set! 14-12 Spallata di Omoruyi da posto quattro! 13-12 Muroneeee di Bosio su Ajcharaporn! 12-12 Non passa la battuta di Nwakalor. 12-11 Si sblocca in attacco Degradi. 11-11 Muro di Thatdao su Degradi, Alice nettamente in difficoltà questa sera. 11-10 Chatchu-On chiude uno scambio sporco. 11-9 Primo tempo di Danesi. 10-9 Errore in attacco di ...