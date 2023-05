LIVE – Italia-Tailandia 0-1 24-26 | 10-6 | VNL femminile 2023 in DIRETTA

(Di martedì 30 maggio 2023) Latestualedi, partita valevole per la Week 1 della fase preliminare della Volleyball Nations League (VNL). Dopo aver scaldato i motori con le due amichevoli del ritiro di Lanciano, le azzurre di Davide Mazzanti esordiscono nella competizione internazionale di cui sono campionesse in carica. Sylla e compagne dovranno vedersela con la formazione asiatica di , sempre insidiosa con le grandi difese che mettono a dura prova anche le avversarie meglio attrezzate. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 16.00ne di martedì 30 maggio all’Antalya Kapali Spor Salonu di Antalya, in Turchia. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale ...

... premiato in diverse categorie, Francesco Facchinetti e un gruppo di streamer di Twitch, tra ... Valerio Lundini è stato anche premiato come Migliordel Cerbero dell'ultimo anno. Durante l'......ad inaugurare ufficialmente l'estate di Manifattura Tabacchi con il primo appuntamento di... Torna inoltre la rassegna LoudLift, a cura di Matteo Gioli (designer e fondatore del brand ...Con la retrocessione si spiana la strada per il ritorno in: la Juventus individua l'erede di Di Maria La Juventus ha, di fatto, messo la parola fine su una stagione disastrosa, sia in termini di risultati sportivi che di questioni extra - campo.

LIVE Italia-Thailandia, Nations League volley femminile in DIRETTA: comincia il cammino contro le ostiche asiatiche OA Sport

Firmato da D’Alessandro e Galli, il festival torna dal 29 giugno al 28 luglio con 15 date in programma e una line up che vanta ospiti di assoluto richiamo, vere leggende che hanno fatto la storia dei ...Dopo il grande successo di Radio Italia Live a Milano, l'evento musicale con tutto il meglio della musica italiana approda a Palermo. Data e ospiti ...