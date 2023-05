LIVE – Italia-Tailandia 0-0 3-4 | VNL femminile 2023 in DIRETTA

(Di martedì 30 maggio 2023) Latestualedi, partita valevole per la Week 1 della fase preliminare della Volleyball Nations League (VNL). Dopo aver scaldato i motori con le due amichevoli del ritiro di Lanciano, le azzurre di Davide Mazzanti esordiscono nella competizione internazionale di cui sono campionesse in carica. Sylla e compagne dovranno vedersela con la formazione asiatica di , sempre insidiosa con le grandi difese che mettono a dura prova anche le avversarie meglio attrezzate. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 16.00ne di martedì 30 maggio all’Antalya Kapali Spor Salonu di Antalya, in Turchia. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale ...

... si schierano eccezionalmente a supporto diLoves Romagna: Rtl 102,5, Radio, Rds, ... Si ringrazia per la collaborazione: Double Trouble Club, Big Picture Management, Thaurus, Urubamba,...... accoglierà inoltre l'Assemblea dei Territori con più di venti Sindaci provenienti da tutta... Unaperformance di una settimana che avrà come protagonisti due street artists di fama ..." Silent Hill: Ascension coinvolgerà il pubblico grazie a un'esperienza immersiva, mettendo in risalto immagini sbalorditive e momentiguidati dalla community, il tutto esplorando l'orrore ...

Palermo, RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO 2023: ecco il cast del Foro Italico Radio Italia

Fuori su Youtube il videoclip ufficiale di Nuda, il nuovo singolo di Alex Britti, uscito per Believe, che insieme a Tutti come te è già disponibile sulle piattaforme digitali. (ANSA) ...Grandi nomi per il concerto di Radio Italia Live a Palermo. Ligabue, Max Pezzali, Emma, Paola&Chiara, Rocco Hunt, Marracash, Irama, Mr. Rain, Blanco, Diodato, Levante ...