LIVE – Italia-Tailandia 0-0 13-12 | VNL femminile 2023 in DIRETTA

(Di martedì 30 maggio 2023) Latestualedi, partita valevole per la Week 1 della fase preliminare della Volleyball Nations League (VNL). Dopo aver scaldato i motori con le due amichevoli del ritiro di Lanciano, le azzurre di Davide Mazzanti esordiscono nella competizione internazionale di cui sono campionesse in carica. Sylla e compagne dovranno vedersela con la formazione asiatica di , sempre insidiosa con le grandi difese che mettono a dura prova anche le avversarie meglio attrezzate. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 16.00ne di martedì 30 maggio all’Antalya Kapali Spor Salonu di Antalya, in Turchia. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale ...

LIVE Italia-Thailandia, Nations League volley femminile in DIRETTA: comincia il cammino contro le ostiche asiatiche OA Sport

