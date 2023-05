L' Italia autorizza la sperimentazione in campo delle Tecnologie di evoluzione assistita

(Di martedì 30 maggio 2023) Oggi pomeriggio ci sarà il passaggio in Aula in Senato, entro dieci giorni quello alla Camera, poi finalmente sarà legge, in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale". Il testo " sottolinea ...

...Madama nel pomeriggio di martedì è stato approvato un emendamento al dl Siccità chela ... abbiamo fatto anche prima " sottolinea Raffaele Nevi ( Forza), vicecapogruppo vicario a ...Anche in Brasile, infatti, ben prima che in, è stato introdotto l' obbligo generalizzato ... Il decretol'amministrazione francese ad utilizzare i social per verificare la congruenza ..."Bene l'approvazione dell'emendamento al dl Siccità, da noi sottoscritto, chela sperimentazione in campo aperto delle Tecniche di Evoluzione Assistita. Una norma che ...scientifico in...

Tea: l'Italia autorizza la sperimentazione in campo WIRED Italia

Con una votazione a Palazzo Madama nel pomeriggio di martedì è stato approvato un emendamento al dl Siccità che autorizza la sperimentazione in campo delle Tea, le Tecnologie di evoluzione assistita, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...