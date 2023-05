L’isteria Lgbt colpisce Arisa | cacciata dal Gay Pride per il suo apprezzamento a Giorgia Meloni

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 30 maggio 2023) Roma, 30 mag – Niente Gayper. La cantante è finita nel mirino della comunità, tanto da vedersi costretta a ritirare la sua partecipazione dalle manifestazioni di Milano e di Roma in seguito agli insulti e alle minacce ricevuti. La colpa? Alcune timide dichiarazioni diall’indirizzo del presidente del Consiglio. “mi piace perché ha molta cazzimma”è passata rapidamente dall’essere un’icona del mondo arcobaleno a diventare una persona non gradita: è bastato non demonizzaree dirsi aperta a un dialogo. Qualche giorno fa durante un’intervista con Peter Gomez, la cantante aveva detto la sua sulla leader di Fratelli d’Italia: ...