L’Inter si guarda l’infermeria | 3 +1 ai box! Novità Skriniar ? CdS

Leggi su inter-news

(Di martedì 30 maggio 2023)devere la propria infermeria. Sono tre ai box ufficialmente più un altro, D’Ambrosio, da valutare.può farcela anche per Torino INFERMERIA ? Istanbul si avvicina e la speranza di Simone Inzaghi è quella di avere tutta la rosa a disposizione. Ai box ufficialmente sono in tre: Mkhitaryan, Correa e. In vista dell’ultima di campionato contro il Torino, ottimismo perche potrebbe anche rientrare per la panchina. Mentre gli altri due hanno messo nel mirino il 10 giugno la finale di Champions League. Quanto a D’Ambrosio, uscito acciaccato contro l’Atalanta, sarà valutato domani appena tuttaritornerà a lavorare ad Appiano Gentile. Fonte: Corriere dello Sport ? Pietro Guadagno Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...