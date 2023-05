Leonardo DiCaprio suit sosia TikTok

ha sperimentato svariati ruoli sul grande schermo. Il suo nome è stato associato spesso a grandi registi come Clint Eastwood , Sam Raimi , Woody Allen , Alejandro González Iñárritu , ...Marty non si ferma, anzi, continua ad alzare la posta. Dopo l'anteprima mondiale a Cannes di Killers of the Flower Moon , starringe Robert De Niro, a 80 anni suonati, Scorsese ha rivelato che il suo prossimo progetto parlerà di Gesù. E lo ha fatto dopo quello che pare essere stato un commovente incontro ...Hollywood che vedenei panni di Rick Dalton. A differenza di Dalton, però, l'attore sapeva anche cantare e uno dei suoi brani, Teach Me Tonight , entrò nelle classifiche dell'epoca. ...

Cannes 2023 - Leonardo DiCaprio e quella gestualità sospetta che allarma i fan: fa uso di cocaina [VIDEO] Cinematographe.it

Leonardo DiCaprio ha sperimentato svariati ruoli sul grande schermo. Il suo nome è stato associato spesso a grandi registi come Clint Eastwood, Sam Raimi, Woody Allen, Alejandro González Iñárritu, ...George Maharis, volto noto del piccolo schermo con serie come Route 66 e Fantasilandia, e modello per il Rick Dalton di Leonardo DiCaprio, è morto il 24 maggio 2023 all'età di 94 anni.