Le opposizioni inchiodano il governo sul Mes | la ratifica in Aula il 30 giugno

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 30 maggio 2023) Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis! Due chiacchiere a cena sul Mes, noioso quanto volete, ma snodo politico di rilievo per il. La notizia è che laè stata messa nel calendario parlamentare, per il 30. Un bel giorno di chiarezza per la politica italiana, una buona occasione per mettere qualcuno da una parte dello schieramento e qualcuno dall’altra. L’altra notizia è che sono state lea ottenere la calendarizzazione del voto. Come see maggioranza volessero proprio farsi trascinare a forza verso la decisione della, con il minore impegno politico possibile. Anche se, ovviamente, qualcuno nelle, segnatamente i 5 ...