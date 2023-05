Le cabine telefoniche di Roma vanno in pensione | fine di un' era

Leggi su iltempo

(Di martedì 30 maggio 2023) Dopo settantuno anni di glorioso servizio, per lesembra sia giunto il momento di andare inper sempre. Pochi giorni fa, la Tim ha infatti ricevuto l'autorizzazione ufficiale da parte dell'Agcom per dare il via alla totale e definitiva rimozione delle oltre 30 mila postazioni di telefonia pubblica tuttora presenti sul territorio italiano. Perché, anche se ormai nessuno ci fa più caso, le, nonostante tutto, sono ancora tra noi, con la loro cornetta rossa e i pulsanti consumati, sempre pronte, a dispetto del tempo che passa, a fare quello per cui sono state progettate. Solo a, per fare un esempio, ne resistono quasi mille - tra quelle cabinate, più classiche, e quelle più “moderne” col cupolino -, sparse qua e là negli angoli della ...