Sergei, ministro degli Esteri russo, ha dichiarato martedì che l'Occidente 'sostiene il genocidio' in Ucraina sostenendo il piano di pace del presidente Volodymyr Zelenskiy, che secondoavrebbe 'distrutto tutto ciò che è russo' nell'Ucraina orientale e in Crimea. Secondo la versione di Mosca è l'Ucraina che in tutti questi anni ha massacrato la componente russofona che poi si ...ha anche affermato che l'Ucraina è uno stato terrorista, con le sue autorità che 'si spingono verso questa qualità'. Commentando le minacce alla leadership russa,ha sottolineato che ...... in quello che appare un velato richiamo al ruolo degli Stati Uniti, che Pechinodi 'gettare ... Li Hui, nell'incontro avuto ieri a Mosca con il capo della diplomazia russa, Serghei, ...

Lavrov accusa l’Occidente di complicità con l’Ucraina per il ‘genocidio’ dei russi Globalist.it

Secondo il ministro degli Esteri di Mosca la richiesta ucraina di restituzione dei territori illegalmente occupati equivale al genocidio dei russi ...Questa mattina i moscoviti si sono svegliati con il rumore di qualche (leggera) esplosione. Tre palazzi scalfiti, niente a confronto di quanto vivono gli ucraini ogni giorno da 15 mesi. Sarà stato un ...