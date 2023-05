LaVaLend – La Sirenetta | 7 differenze tra Classico Disney e live action

Leggi su screenworld

(Di martedì 30 maggio 2023) La febbre deinon si ferma davanti a niente e forse il titolo più atteso di tutti è proprio quello uscito in Italia il 24 Maggio, ovvero La. La pellicola di casache fa parlare di sé dal 2016 si dice non abbia portato al risultato sperato, in termini di incassi, per lo meno. Con un totale di circa 400 milioni di dollari, potremmo dire bene, ma non benissimo. Eppure, tra polemiche e prese di posizione, la protagonista del film è pur sempre Ariel, lache ha incantato il mondo nel 1989 e che è diventata uno dei personaggi dell’animazione più amati di tutti i tempi. Per chiunque vedrà la pellicola, sarà lampante la cura citazionistica nel riprendere alcune delle scene più iconiche, molte delle atmosfere a noi più familiari, cercando di lasciare intatti i pilastri che ...