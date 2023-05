L' autista in lacrime | ' Mi hanno usato per abbandonare una vecchietta in casa di riposo' La storia che commuove

(Di martedì 30 maggio 2023) La decisione di mandare un anziano in una Rsa si può rivelare talvolta sofferta da parte delle famiglie di appartenza. Pur consapevoli del fatto che nelle struttre di destinazione dovrebbero ricevere ...

La storia dell'anziana donna abbandonata dalla famiglia ha commosso fino allel'Cristian, che ha poi spiegato di averla accompagnata nella casa di riposo dove è stata accolta da due ...... intorno a quest'ora, le dieci e mezza" , ricorda il portavoce di Forza Italia, "io con le... tra cui gli agenti Paolo Capuzza, Angelo Corbo, Gaspare Cervello e l'giudiziario Giuseppe ...Sono tutti usciti in, senza fare dichiarazioni. Solo il sostituto Gioacchino Natoli si e' ... Un quarto membro della scorta, l'giudiziario Giuseppe Costanza, e' ferito ed e' ricoverato ...

L'autista in lacrime: «Mi hanno usato per abbandonare una vecchietta in casa di riposo». La storia che commuov leggo.it

La decisione di mandare un anziano in una Rsa si può rivelare talvolta sofferta da parte delle famiglie di appartenza. Pur consapevoli del fatto che nelle struttre di destinazione ...Grande commozione a Zerfaliu per l’ultimo saluto a Federico Denis Crobu, quarantanovenne autista di un’impresa edile morto due giorni fa in seguito a un incidente stradale, verificatosi lungo la 131 ...