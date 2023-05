L' alpine A290_ß debutta sulle strade di Dieppe

Senza dimenticare la R5, i fan hanno potuto scoprire per la prima volta l', una veradi grande personalità. Con la motorizzazione elettrica e il design ispirato alle Alpi, ha ...2 condivisioni Condividi Tweet Filippo Vendrame Notizie Relazionate ArticoloSportive, ecco il concept che anticipa la futura sportiva elettrica 39 10 Maggio 2023L', la "beta" giustamente chiamata, è un'anticipazione abbastanza precisa delladi serie, prevista per il prossimo anno. E per chi non l'avesse seguita: la R5 elettrica estrema ...

Alpine A290_ß: guardatela bene, perché sotto c'è la Renault 5 AlVolante