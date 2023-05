Laino Borgo | 17enne di Reggio dispersa nel fiume Lao | ricerche in corso Recuperati due giovani

Una ragazza di 17 anni risulta dispersa dopo essere caduta nelle acque nel fiume Lao , nel territorio di, in provincia di Cosenza, mentre faceva rafting insieme ad un gruppo di amici, tutti provenienti dalla provincia di Reggio . La giovane é caduta dal gommone sul quale si trovava a causa ...Ricerche in corso nel fiume Lao Si cerca una ragazza, caduta da un gommone, mentre faceva rafting con degli amici sul fiume Lao , in provincia di Cosenza. Le ricerche, nel comune di, sono condotte dalle squadre dei vigili del fuoco del comando di Cosenza, distaccamento di Castrovillari e Rende, con il supporto del personale speleo alpino fluviale. La comitiva di 40 ...Una ragazza risulta dispersa dopo essere caduta nelle acque nel fiume Lao, nel territorio di, in provincia di Cosenza, mentre faceva rafting insieme ad un gruppo di amici. La giovane é caduta dal gommone sul quale si trovava a causa delle acque ingrossate del fiume. Altri tre ...

Laino Borgo, 17enne di Reggio dispersa nel fiume Lao: ricerche in corso. Raggiunti gli altri Gazzetta del Sud - Edizione Cosenza

