Laino Borgo | 17enne di Reggio dispersa nel fiume Lao | ricerche in corso Raggiunti gli altri

AGI - Sono in corso le ricerche di una ragazza di 17 anni dispersa nel Cosentino. Da quanto si è appreso, la giovane è caduta nelle acque del fiume Lao nel territorio di. La ragazza era con una scolaresca di Reggio Calabria e stava facendo rafting . Il primo ad allertare i soccorsi è stato il responsabile regionale del servizio Elisoccorso Calabria, il ...Una ragazza risulta dispersa dopo essere caduta nelle acque nel , nel territorio di, in provincia di Cosenza, mentre faceva rafting insieme ad un gruppo di amici. Cosa è successo La giovane è caduta dal gommone sul quale si trovava a causa delle acque ingrossate del fiume.Una ragazza di 17 anni, originaria di Polistena, risulta dispersa dopo essere caduta nelle acque nel fiume Lao , nel territorio di, in provincia di Cosenza, mentre faceva rafting insieme ad un gruppo di amici, tutti provenienti dalla provincia di Reggio . La giovane è caduta dal gommone sul quale si trovava a causa ...

