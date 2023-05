L' affascinante aura di Kim Bum

Leggi su panorama

(Di martedì 30 maggio 2023) Nel regno dei drama coreani, un attore ha catturato i cuori degli spettatori con il suo eccezionale talento e versatilità: Kim Bum. Famoso per la sua capacità di incarnare personaggi diversi, Kim Bum ha dimostrato di essere una forza da non sottovalutare nell'industria dell'intrattenimento. Uno dei suoi ruoli di rilievo comprende l'accattivante figura di Lee Rang nella serie televisiva di successo "Tale of the Nine Tailed", prodotta dal principale studio televisivo coreano di sceneggiatura, Studio Dragon. Kim Bum, nato il 7 luglio 1989 a Seoul, è divenuto nel corso degli anni un nome noto nell'industria dell'intrattenimento coreana. Il suo viaggio nella recitazione è iniziato nel 2006, quando ha debuttato nel popolare k-drama "Unstoppable High Kick". La sua interpretazione dell'amabile e malizioso Kim Bum ha messo in luce le sue naturali capacità recitative e ha immediatamente ...