Ladies and gentlemen | a voi il colpo di scena | niente Juve o milanesi | ad alzare il trofeo saranno il Napoli e il Sud contro tutti i pronostici

(Di martedì 30 maggio 2023) Davano per spacciate le meridionali come il, eppure adilproprio gli azzurri. Com’è che si dice? “Quelli che non sbagliano mai perdono molte occasioni per imparare qualcosa”. Questa volta anche i migliori esperti, quelli sempre in prima linea per dettarespacciandoli per ‘mezze verità’, ma anche quelli sempre pronti a battere il chiodo sulla questione delle disparità tra Nord e Sud, sulla marginalizzazione di quest’ultima e la decadenza delle squadre meridionali, dovranno ricredersi. Il motivo? Semplice: entrati nel ‘rush’ finale di questa stagione calcistica immensa sotto ogni punto di vista, possiamo tirare le somme (in realtà le potevamo tirare già a cinque giornate dalla fine) su ...

... quello di Monteverde a Roma, ma che aveva anche vissuto a NY, frequentando la Factory di Andy Warhol, dove si era recato per commissionare al maestro della Pop Art la mostra& Gentlemen, ...Terminata l'esperienza in Israele, Malik durante la stagione 2019/20 si trasferisce in Germania dove gioca nella Bundesliga tedesca con la maglia dellein Black Aachen. Nel 2020 disputa il ...1° Lordo maschile Marco Spigolon Crema 32, 1° lordoSandra Ravani Cavaglià 18. 1a categoria: 1° Netto Massimo Signorotto Crema 37, 2° Netto Paolo Protti Cavaglià 37, 3° Netto Rohan Jay Silva ...

“LADIES AND GENTLEMAN: SAVIO VURCHIO!” - Casamassima il Tacco di Bacco

Davano per spacciate le meridionali come il Napoli, eppure ad alzare il trofeo contro tutti i pronostici saranno proprio gli azzurri.Entrepreneur Katie Jones has taken it upon herself to help Dubai expats come together Katie Jones: "I started operating the group (Dubai Expat Community) because I derive tremendous personal ...