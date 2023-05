La vittoria di Erdogan raffredda le speranze turche di inversione di tendenza

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 30 maggio 2023) Con la sua, il presidente turco Recep Tayyipè entrato nel suo terzo decennio di potere. Questo dopo aver battuto di misura il suo avversario, il funzionario di centrosinistra Kemal Kilicdaroglu, nel ballottaggio presidenziale tenutosi il 28 maggio 2023. È un cliché per i politici raccontare le elezioni che si apprestano ad affrontare come il momento più critico nella storia del paese. Nel caso della Turchia, tuttavia, le elezioni presidenziali e parlamentari del 14 maggio sono davvero state le più importanti di sempre. Erano in gioco le prospettive per il futuro democratico della Turchia. Ora che il presidente Recep Tayyip Erdo?an ha vinto un altro mandato, la Turchia degenererà ulteriormente nell’autoritarismo e forse, nella Turchia del prossimo futuro, le elezioni non avranno più alcuna importanza. Con la sua ...