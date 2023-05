La vela giovanile italiana torna con la Coppa Primavela e i Campionati in singolo

(Di martedì 30 maggio 2023) La grandeè pronta a fare il suo ritorno questa estate, con i consueti appuntamenti di fine agosto e inizio settembre. Tutto pronto nei vari circoli che, insieme alla Federazione, organizzano le kermesse dedicate ai giovani velisti tra i 9 e i 18 anni: mille o forse più gli atleti che regateranno nelle acque dell’Adriatico per portare avanti la loro passione per lae il mare. Il programma estivo dellaIn cartellone due grandi eventi FIV: laPrimae iItaliani Giovanili in. Dal 28 agosto al 5 settembre il cuore della grande festa della...

