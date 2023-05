La Promessa anticipazioni puntata 1 giugno 2023 | Jana in trappola? La situazione si complica!

(Di martedì 30 maggio 2023) Nellade Ladel 1, in onda su Canale 5 alle ore 14:45,affronterà grandi difficoltà alla tenuta, soprattutto con Pia che la rimprovera in continuazione. Lola poi sembra avere un messaggio importante per Cruz su Tomas. Intanto Catalina è disperata e rifiuta di partecipare al funerale del fratello. Manuel continua a corteggiarenonostante le complicazioni. Il barone è preoccupato per la reputazione dei Lujan. Il sergente Funes prosegue le indagini per scoprire chi ha ucciso Tomas. Ladel 1, Pia controIn questo episodio della soap spagnola,si trova ad affrontare una serie di ostacoli alla tenuta. Nonostante ...

La: Il grande segreto di Pia Funes chiederà a Jimena una spiegazione sulla sparizione della fede di Tomas . Il ragazzo non la portava al dito quando è stato ucciso e deve per ...Monsignor Bellandi 30 MaggioTVLa: la puntata di oggi, 30 maggio 30 Maggio Zerottonove.it è una testata giornalistica online. Registrazione del Tribunale di ...Monsignor Bellandi 30 MaggioTVLa: la puntata di oggi, 30 maggio 30 Maggio Zon.it è una testata giornalistica on - line. Registrazione del Tribunale di Salerno n°...

La Promessa su Canale 5: debutta la soap spagnola che ricorda Downton Abbey La Gazzetta dello Sport

La Promessa, spoiler: Curro arriva nella tenuta ma Jana… Come facilmente prevedibile, Jana non scarterà l’ipotesi che Curro possa essere proprio Marcos. In tal senso arriveranno delle novità quando ...Nella puntata de La Promessa in onda il 31 maggio 2023 alle ore 14.45 su Canale5, la morte di Tomas continua a preoccupare gli inquilini della tenuta. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci ...