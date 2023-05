La Promessa | anticipazioni della prima puntata in onda il 30 maggio 2023

Condividi su: Ledelle nuova soap di Canale5 , La, per quanto riguarda quello che succede oggi, martedì 30 maggio. Prima un riepilogo di ciò che è successo ieri: la storia si apre con una ...Apprendiamo così che anche la new entry La, nuova soap spagnola iniziata questa settimana,... Le ultimesulla soap e la trama del film che la sostituisce Come sopradetto a ...Inizia oggi lunedì 29 maggio 2023 la soap spagnola La. Nella prima puntata la cameriera Dolores, inseguita insieme a sua figlia Mariana e suo ... Per scoprire trama,e curiosità ...

La Promessa su Canale 5: debutta la soap spagnola che ricorda Downton Abbey La Gazzetta dello Sport

Le anticipazioni delle nuova soap di Canale5, La Promessa, per quanto riguarda quello che succede oggi, martedì 30 maggio. Prima un riepilogo di ciò che è su ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...