in liquidazione, ha indicato: Luca Moscatiello, sindaco effettivo (già sindaco supplente) e Tommaso Mele, sindaco supplente (nomina). Le nomine nelle societàdi Bologna, Interporto ...il concetto di Ecoesagono e laaccessibilità del centro storico; 4. la città 30, ... le linee di forza è previsto dal Pums transitino dall'Zucchi; i Minibù attraversino il ...... il trasporto pubblico locale urbano; il concetto di Ecoesagono e laaccessibilità del centro ... le linee di forza è previsto dal Pums transitino dall'Zucchi; i Minibù attraversino ...

La nuova Autostazione di nuovo preda dei vandali: l'indignazione anteprima24.it

This site uses profiling cookies, as described in this banner and cookie policy. By selecting 'I accept' you consent to the use of profiling cookies. Through the 'Settings' button you can manage your ...La Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori per ristrutturare l’edificio “Autostazione” di via Peruzzi: un intervento da oltre un milione (1.140.000€), di cui 800mila d ...