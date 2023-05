La Nato aumenta le unità dislocate in Kosovo | Misura di prudenza

(Di martedì 30 maggio 2023) In risposta ai recenti disordini avvenuti inlaha deciso di schierare le Forze di riserva operativa per i Balcani occidentali che si trovavano pronte al dispiegamento da sette giorni

La Nato aumenta le forze dislocate in Kosovo. In risposta ai recenti disordini e al ferimento di 30 membri della Forza per il Kosovo, la Nato ha disposto il dispiegamento delle Forze di Riserva. KFOR hanno eretto barriere e presidiato gli edifici municipali di Zvecan nel Kosovo dopo i violenti scontri tra le truppe e i manifestanti serbi che hanno causato decine di feriti tra i militari.

In risposta ai recenti disordini avvenuti in Kosovo la Nato ha deciso di schierare le Forze di riserva operativa per i Balcani occidentali che si trovavano pronte al dispiegamento da sette giorni ...Continua la protesta contro i quattro sindaci albanesi: ancora presidi davanti ai municipi. Stanno bene gli undici italiani feriti ...