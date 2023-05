La Moschea di Roma | le due condizioni che vennero rispettate per la sua costruzione

Leggi su funweek

(Di martedì 30 maggio 2023) Ladisi trova nei pressi di Monte Antenne, aNord. È il più grande centro di preghiera d’Italia. Al suo interno possono essere ospitati fino a 12.000 fedeli. Se non l’avete mai visitata, vi consigliamo di farlo. Ecco alcune informazioni e curiosità.di: la storia dellaIl progetto risale ad una visita nella Capitale del Re Faysal dell’Arabia Saudita nel 1966. All’epoca non c’erano moschee nella Città Eterna. Il governo italiano, nell’ottica di migliorare i rapporti con i paesi arabi, accolse la volontà e il finanziamento per la. Il progetto fu affidato all’architetto Paolo Portoghesi, affiancato da Vittorio Gigliotti, Sami Mousawi e Nino Tozzo. La sfida fu quella di integrare la struttura in un contesto ...