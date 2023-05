La Juventus patteggia | multa di 718mila euro La posizione in classifica resta rilevante per le Coppe | ecco perché

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 30 maggio 2023) Roma, 30 mag –mento,die rinuncia a tutti i ricorsi. Così il Tribunale nazionale federale ha battezzato l’accordo tra procura della Figc e, per quanto riguarda il secondo filone – manovra stipendi – partorito dall’invio delle carte dell’indagine penale Prisma della procura della Repubblica di Torino. Fine della storia per quanto riguarda i processi sportivi a carico del club bianconero in ambito nazionale.mento ediLa, ricordiamo, è stata penalizzata di 10 punti nel processo plusvalenze, scendendo di conseguenza a 59 punti indopo la sentenza emessa la scorsa settimana. Non riceverà altri ...