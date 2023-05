La Juve patteggia sulla manovra stipendi Multa di 718mila euro

(Di martedì 30 maggio 2023) AGI - Ammonta a 718.240l'ammenda che il Tribunale federale nazionale della Figc ha inflitto allantus per la questione. Oltre all'ammenda irrogata alla società, ilmento prevede una serie di multe a carico di sei dirigenti o ex dirigentii: 47miladi ammenda a Fabio Paratici, 35mila a Pavel Nedved, 32mila a Federico Cherubini, 18mila e 500 a Cesare Gabasio, 15mila a Paolo Morganti, 11mila 750 a Giovanni Manna 10mila a Stefano Braghin. Stralciato Andrea Agnelli, va a processo il 15 giugno Condizione per ilmento dellantus, in relazione alla, è stata la rinuncia alla impugnazione della decisione della Corte Federale dello scorso 22 maggio (che ha inflitto ...

Una multa da dividere tra club e dirigenti coinvolti; ovviamente, in base a questo accordo laha accettato di rinunciare a qualsiasi altro ricorso. In tal modo, passa in giudicato la sentenza ...A PROCESSO, LE MOTIVAZIONI La Corte d'Appello federale ha pubblicato le motivazioni per la sentenza sul caso delle plusvalenze, che ha portato a 10 punti di penalizzazione per i bianconeri. Il ...ROMA - La Juventuscon la procura federale della Figc per il caso relativo alla manovra stipendi e viene ... fa calare il sipario sul caso e sui processi sportivi a carico dellain ambito ...

Diretta Patteggiamento Juve, ecco la sentenza: multa di 718mila euro ma Agnelli va a processo Corriere dello Sport

Dopo la penalizzazione per il caso plusvalenze, la Juventus decide di non andare a processo per il caso stipendi, patteggiando.Ziliani, il giornalista commenta con parole molto forti la situazione in casa Juventus relativa al patteggiamento sugli stipendi A tenere banco in casa Juventus è il caso inerente agli stipendi dopo l ...