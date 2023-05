La Juve chiude i conti con la giustizia sportiva con un’ammenda da 1 milione | cosa farà ora l’Uefa?

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 30 maggio 2023) È quasi finita. I casi plusvalenze e manovre stipendi, insieme con i rapporti irregolari con gli agenti sportivi e le partnership sospette, sono definitivamente chiusi. La“se la cava” con la conferma dei 10 punti di penalizzazione in classifica (già applicati in questo campionato) e una maxi ammenda da 718 mila euro. Madama e la Procura Federale hanno patteggiato come previsto dal Codice di. Il Tribunale Federale Nazionale ha dato il via libera. La, e i suoi dirigenti o ex dirigenti incolpati, tutti meno Andrea Agnelli, hanno rinunciato ai ricorsi dentro e fuori il sistema, sia alla(il meno 10 sulle plusvalenze al Collegio di garanzia) sia a quella amministrativa (il Tar e nel caso il Consiglio di Stato). La Procura Federale ha ...