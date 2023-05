La Danimarca torna ad armarsi | triplicherà i suoi investimenti nella Difesa

Dopo anni difficili, il trentenne veronese ritrova il sorriso ea vincere sul tour. Il ... Continua a leggere - > L'articolo Matteo Manassero vince insul Challenge Tour proviene da ...Sul percorso del Royal Golf Club (par 72), a Copenhagen in, per vincere il veneto aveva bisogno di un birdie alla buca 18 che è arrivato puntuale, sesto di giornata in un giro senza bogey, ...Nella fattispecie: Croazia, Repubblica Ceca,, Estonia, Finlandia Germania, Ungheria, ... Ed estrazione dopo estrazione, il montepremi s'ingrossa , dacché in poche settimanequasi sempre ...

Panathinaikos, UFFICIALE: colpo dalla Danimarca, torna una ... Calciomercato.com

Mary e Frederik di Danimarca hanno corso per le strade di varie città danesi per promuovere uno stile di vita sano. Leggi su Amica.it ...Il veronese ha trionfato in Danimarca conqustanto un titolo che in Europa mancava da 10 anni. Il successo lo rilancia verso il ritorno sul DP Wolrd Tour ...