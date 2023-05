La cronologia negli eventi estremi può dirci dove piazzare le difese locali di emergenza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 maggio 2023) Secondo Paul Valery, genovese da parte di madre, il guaio del nostro tempo è che il futuro non è più quello di una volta. Un aforisma che profuma di macaia. E chi scrisse ciò che segue potrebbe confermarlo, ma purtroppo non è più tra noi. I mesi di maggio e giugno sono stati caratterizzati da graviidrologici che investirono in modo particolare tutta la regione Emiliano-Romagnola. Nel periodo infatti si susseguirono quasi ininterrottamente precipitazioni, con conseguenti intumescenze più o meno gravi nei corsi d’acqua, che raggiunsero l’eccesso nei giorni 29 e 30 maggio (nda: del 1939). Le piene si manifestarono di eccezione per la estensione della zona che ne fu interessata, per la elevatezza dei valori di portata raggiunti e ancora per la entità dei danni che ebbero ad apportare le esondazioni dei corsi d’acqua maggiormente investiti. La grande quantità di ...