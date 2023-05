La Bottega di Figaro | la lirica dei piccoli artigiani è sostenibile

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 30 maggio 2023) Un fondale recuperato dalla Città proletaria messa in scena negli anni ’90. Grandi bauli ricreati con il legno di tavolini dismessi e imbarcati. Sedie vecchie utilizzate per ricreare scaffali all’interno dei bauli. Sirene rispolverate dal dimenticatoio. È questa la grande novità de ‘Ladi’, una prima assoluta al Teatro Verdi di Pisa dal 30 maggio al 1° giugno, che porta in scena un importante messaggio contro gli sprechi e a sostegno dell’ambiente. Un Barbiere di Siviglia di Rossini rielaborato eche vedrà l’esordio di “all’Opera”, il progetto con cui la Fondazione Teatro di Pisa ha riportato la musicanelle scuole. Un modo per portare i valori delladentro le aule, tra cui anche l’educazione al rispetto ...