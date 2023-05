LA BEAUTY ROUTINE NON VA IN VACANZA! I 6 BEAUTY TIPS PER L’ESTATE DI GIULIA SINESI

(Di martedì 30 maggio 2023)estiva a prova di caldo, sudore e cambio di abitudini. Tutto quello che c’è da sapere.docet Arrivae la voglia di spensieratezza, ma non bisogna perdere le buone abitudini: ladeve rispecchiare le esigenze della pelle, specifiche in questa stagione, cercando di prevenire fastidi ed inestetismi dovuti al caldo e al sudore. Sì quindi a doppia detersione, crema solare, acqua a volontà, una crema fresca e leggera, esfoliante e un trucco waterproof e long-lasting, come consiglia, influencer e founder del marchio di skincare GOFU. D’estate cambiano tutte le nostre abitudini: ci vestiamo in modo diverso, mangiamo cibi più leggeri e freschi, ...

Recentemente ha condiviso la suaper pelle acneica . Ecco i consigli. Ladi Emma Chamberlain: i suoi consigli per una pelle acneica La star di Instagram e YouTube Emma ...È quindi bene correre subito ai ripari con la giustae ricorrere a qualche trucco per nascondere le imperfezioni . Non serve nemmeno troppo tempo: cancella lo sguardo stanco o spento ...- - > La soluzione giusta Creare unache consideri, in primis , il vostro tipo di capello ,... Iscriviti alla Newsletter Resta aggiornato con AMICA sulle ultime news di moda,e ...

Beauty routine estiva, come preparare la pelle al sole QUOTIDIANO NAZIONALE

Emma Chamberlain, famosissima youtuber statunitense, nel 2018 ha vinto il premio Streamy Award come Creator dell’anno. Nel 2019 è stata inserita dal Time Magazine tra le 100 personalità emergenti al m ...Il loro segreto è custodito in 4 semplici parole: step di skincare coreana. Da alcuni anni, i prodotti che compongono la beauty routine coreana stanno spopolando in tutto il mondo, ed è difficile non ...