Kosovo | torna alta la tensione Il generale Tricarico | «Necessario evitare passi falsi»

(Di martedì 30 maggio 2023) Una nuova scintilla è esplosa la notte scorsa in, teatro di scontri tra le forze Nato e alcuni gruppi di attivisti serbi. Quarantuno militari della Kfor, la Forza di pace della Nato presente in, tra cui 14 italiani appartenenti al nono reggimento degli alpini noto come "L'Aquila", sono rimasti feriti durante gli scontri con i dimostranti serbi a Zvecan, nel Nord del Paese e avrebbero riportato ustioni e fratture causate dall'esplosione di bombe molotov. Durante il fine settimana il clima era diventato teso in seguito alla dispersione da parte della polizia kosovara di manifestanti di origine serba che cercavano di ostacolare l'insediamento di sindaci di etnia albanese, eletti in municipalità a maggioranza serba. Questa, scaturita da un voto al quale i serbi hanno deciso di non partecipare, è andata peggiorando ...